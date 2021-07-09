كورونا إقليم كوردستان يتخطى حاجز 1000 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد إلى 193270.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 272 أربيل، 223 السليمانية، 480 دهوك، 29 كرميان، 3 رابرين.

وبحسب الموقف الوبائي اليوم الذي يصدر عن الوزارة فإن 798 مريضا اكتسبوا الشفاء وكما يأتي: 94 أربيل، 222 السليمانية، 453 دهوك، 1 حلبجة، 26 كريمان، 2 رابرين، ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 179461.

وسجل الإقليم ثلاث حالات وفاة بالجائحة وكما يأتي: 1 السليمانية، 2 دهوك، ليكون مجمل الوفيات منذ تفشي ظهور الوباء في كوردستان ولغاية صدور هذا البيان 4528.