حكومة كوردستان تؤمن أجهزة كشف “دلتا” وبرزنجي يؤكد: إصابات كورونا تضاعفت

قال وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي، إن حكومة الاقليم تمكنت من توفير مستلزمات الكشف عن سلالة فيروس كورونا المعروفة بـ”دلتا”، مؤكدا في الوقت نفسه أن إصابات كورونا قد تضاعفت في الاقليم.

وذكر برزنجي في بيان امس الخميس، ان وزارة الصحة تمكنت من تأمين توفير الاجهزة والمستلزمات الخاصة بتحديد سلالة فيروس كورونا المعروفة باسم “دلتا”، لافتا الى أنه من المتوقع ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

واكد وزير الصحة في حكومة الاقليم ان نسبة المصابين والراقدين في المستشفيات بسبب الإصابة بكورونا، قد تضاعفت مقارنة بالاسابيع الماضية.

ودعا سامان برزنجي المواطنين الى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصحية، وذلك بغسل الأيدي وارتداء الكمامات وتجنب الاختلاط الزائد والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك كيف يتمكنوا من حماية ارواحهم وارواح عائلاتهم وأطفالهم، على حد تعبيره.