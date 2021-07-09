الآلوسي: حان الوقت لتشكيل تحالف بين كوردستان والقوى «الخيّرة» لمواجهة الميليشيات

’’يحق لهم الشكوى بمجلس الأمن الدولي’’ …

أكد السياسي العراقي البارز، ومؤسس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، اليوم الجمعة، أن الوقت قد حان لتشكيل تحالف بين إقليم كوردستان والقوى «الخيّرة» في بقية المحافظات لمواجهة الميليشيات وردعها بما يضمن سلامة المواطن في جنوب العراق قبل شماله.

وأوضح الآلوسي لـ (باسنيوز)، أن «التحالف يجب أن يكون شاملاً على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإعلامية لردع نفوذ الميليشيات في مجلس النواب وعلى أرض الواقع، وكذلك في وسائل الإعلام وبما يبعد هيمنة الميليشيات على أمن المواطن العراقي».

مبيناً بأن «إقليم كوردستان يحق له التحرك منفرداً أو بالتعاون مع بقية المحافظات الأخرى التي تهيمن عليها الميليشيات، وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي، بما أن الحكومة العراقية عاجزة أو تخشى من القيام بتلك الخطوة».

وكان الألوسي قد دعا الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى استهداف مراكز القرار في إيران، مشيراً إلى أن استهداف الميليشيات في العراق أو سوريا لن يوقف عدوانيتهم.

وقال الآلوسي في تغريدة على تويتر طالعتها (باسنيوز): «فخامة الرئيس بايدن، إن استهداف مخازن الميليشيات في العراق وعلى الحدود السورية لن يوقف عدوانيتهم وإرهابهم للإنسان والاستقرار ولا يوقف نزعاتهم النازية في الشرق الأوسط».

وأضاف «سيدي، استهداف مصدر القرارات الشريرة داخل حدود إيران طريق لخلاص الشعوب وضمان للسلام وأمن العالم والمنطقة».