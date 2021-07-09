الإتحاد البرلماني العربي يدين هجوم أربيل ويعده “انتهاكا فاضحا” للقوانين الدولية

أدان الإتحاد البرلماني العربي الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي قبل ايام، فيما عده انتهاكا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية.

واستهدفت طائرة مسيرة ملغومة مطار أربيل الدولي يوم الثلاثاء الماضي، فيما أكدت مديرية مكافحة الإرهاب أن الهجوم لم يوقع أي خسائر بشرية أو أضرار.

وذكر بيان للإتحاد البرلماني العربي “ببالغ القلق والغضب تابع الاتحاد البرلماني العربي نبأ الهجوم الغادر بطائرة مسيرة مفخخة وصواريخ استهدفت مساء الثلاثاء مطار أربيل في اقليم كوردستان العراق، والذي لم يسفر-بحمد الله وفضله- إلا عن بعض الأضرار المادية البسيطة”.

وعبر البيان عن رفض الاتحاد “القاطع” وإدانته لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، فيما جدد التعبير عن تضامنه مع العراق واقليم كوردستان وعن مساندته للعراقيين في الحرب على الإرهاب والارهابيين.

وأشار البيان الى ان البرلمان يؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تشكل انتهاكا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية واستهدافا صارخا لسلامة الملاحة الجوية وتقويضا لجهود التحالف الدولي لمساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب.