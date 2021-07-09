أنواء كوردستان: ارتفاع في درجات الحرارة وگرميان الاعلى

اشارت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، الى ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق الاقليم ابتداء من اليوم، ولغاية الاسبوع المقبل.

بيان للمديرية ، اوضح بأنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم وتستمر لغاية الأسبوع المقبل مقارنة بدرجات الحرارة ليوم أمس، بسبب اتساع المدى الحراري اليومي، على ان تشهد درجات الحرارة انخفاضا خلال اليومين المقبلين.

وتوقعت المديرية بأن تتراوح درجات الحرارة في العاصمة اربيل والسليمانية ودهوك بين (42-45) درجة مئوية، اما في كركوك وهلبجة فستتراوح بين (44-46)درجة مئوية، في حين تشهد مناطق گرميان وخانقين اعلى درجات الحرارة وهي (46-50) درجة مئوية.