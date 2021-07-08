الاتحاد الأوربي: الهجمات على القواعد والمطارات والقنصليات والسفارات تهدد الدولة العراقية

قال سفير الاتحاد الأوربي في العراق، مارتن هوث، أن الهجمات المستمرة التي تستهدف القواعد والمطارات والقنصليات والسفارات تهدد وتتحدى الدولة العراقية.

وكتب هوث في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس ، إن “الهجمات المستمرة طوال الأسابيع الماضية مستهدفة القواعد والمطارات والقنصليات والسفارات تهدد وتتحدى الدولة العراقية مرة أخرى، بينما تهدف الى تجديد المواجهات وزيادة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة المؤدية للانتخابات القادمة في العراق”.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في بيان ، فجر اليوم الخميس ، تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد، لهجوم بـ 3 صواريخ كاتيوشا ، قائلة ان “مجموعة خارجة عن القانون قامت باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا”.

موضحة ، ان الصاروخ الاول سقط قرب مقر جهاز الامن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ اخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، وأن الهجوم أدى الى أضرار بعجلة احد المواطنين.

وجاء هجوم ليلة الأربعاء / الخميس هذه ، بعد ساعات من إعلان التحالف الدولي إصابة شخصين رجّح مصدر في وزارة الدفاع الامريكية انهم أمريكيان ، في هجوم بـ14 صاروخاً استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار غربي العراق، في وقت سابق من يوم الأربعاء.

كما يأتي الهجوم بعد يوم من تعرض مطار أربيل الدولي(مساء الثلاثاء) إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة اصطدمت بالسور الخارجي للمطار من دون وقوع أضرار.