يوليو 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

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فى :أخبار عــامة
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ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

رجحت هيئة الانواء الجوية، ارتفاع درجات الحرارة الى ما يقارب 50 درجة مئوية خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الهيئة في بيان، ان الطقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا مشمسا، وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 28 مئوية والعظمى 48 مئوية .

واضافت: انه تسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية ونينوى وديالى 25 مئوية واعلاها في ميسان والناصرية والمثنى والبصرة 33 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 40 مئوية واعلاها في البصرة 49 مئوية.

وبينت ان طقس يوم السبت المقبل ..سيكون بعموم المناطق صحوا مشمسا بدرجات حرارة مقاربة لليوم السابق.

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