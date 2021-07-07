مسرور بارزاني يستقبل السفير الهندي لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 7 تموز / يوليو 2021، السفير الهندي لدى العراق بيرندر سينغ ياداف، والذي يزور إقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهام عمله.

خلال الاجتماع الذي حضره القنصل العام الهندي في أربيل سبحان سي كاين، أثنى رئيس الحكومة على جهود السفير خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات الهند مع العراق وإقليم كوردستان، متمنياً له النجاح في مهامه القادمة، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

هذا وأعرب السفير الهندي عن خالص تقديره لحكومة إقليم كوردستان لما قدمته من تعاون وتسهيلات لإنجاح مهام السفارة والقنصلية الهنديتين، وأبدى استعداد بلاده للدفع بالعلاقات الثنائية مع العراق وإقليم كوردستان نحو الأمام.