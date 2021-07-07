رئيس الوزراء اليوناني يزور أربيل

من المقرر أن يزور رئيس الوزراء اليوناني، مع وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء وممثلي 26 شركة يونانية، الأسبوع المقبل، مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

كاروان سورچى، متحدث اتحاد غرف صناعة وتجارة إقليم كوردستان، أفاد لـ (باسنيوز): «من المقرر أن يزور أربيل الأسبوع المقبل، رئيس الوزراء اليوناني مع 4 من وزراء حكومته وممثلي 26 شركة يونانية، للمشاركة في منتدى اقتصادي».

وأضاف «الهدف من تنظيم هذا المنتدى هو تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان في مجال التجارة، كما أن الشركات اليونانية بإمكانها المجيء والاستثمار في الإقليم».

وأشار سورچى إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها إقليم كوردستان رئيس وزراء يوناني مع وفد بهذا المستوى، لافتاً إلى أن الزيارة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لإقليم كوردستان في مجال الاقتصاد والتجارة.