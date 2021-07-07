كوردستان.. 3 وفيات و905 إصابات جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل 3 وفيات و905 اصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي 691 مريضا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت 9089 فحصا خلال 24 ساعة الماضية، وكشفت النتائج عن 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 191290 حالة.

وأضافت أن 691 مريضا تماثلوا للشفاء من الفيروس ليصل العدد الكلي لحالات التعافي إلى 177901.

كما سجلت الوزارة 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 4521 منذ ظهور الجائحة.