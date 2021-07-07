هيئة استثمار إقليم كوردستان: 8.5 مليار دولار حجم الاستثمارات في عامين

أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمّد شكري، أن الهيئة قامت خلال عامين بتفعيل 133 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة 8.5 مليار دولار.

وقال شكري لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (7 تموز 2021)، إن “هيئة استثمار إقليم كوردستان قامت بتفعيل 133 مشروعاً استثمارياً بقيمة 8.5 مليار دولار منذ مباشرة الكابينة الحكومية الجديدة بالعمل في إقليم كوردستان من عامين”.

وأضاف شكري أنه تم قبول 729 مشروعاً استثمارياً بقيمة 18 مليار دولار، وستحصل بعض المشاريع المقبولة من قبل هيئة الاستثمار على الإجازات، قريباً.

رئيس هيئة الاستثمار أشار إلى أن الهيئة تخطط لتأمين 200 ألف فرصة عمل، وإمكانية تأمين عدد أكبر من الفرص، لافتاً إلى أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل حتى الآن في المشاريع التي فعّلتها الهيئة.

وفيما يتعلّق بمشروع إنشاء المناطق الصناعية، أوضح شكري أن المشروع سينفذ في كل من (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، كرميان، ورابرين) مشيراً إلى العمل في إنشاء المنطقة الصناعية في محافظة دهوك، والذي يتكون من 227 محلاً اجتاز مرحلة جيدة.