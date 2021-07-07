النجيفي: هدفان وراء قصف أربيل احدهما الهروب من أزمات تعصف بجهات

صرّح القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية، اثيل النجيفي، اليوم الأربعاء، بأن هناك هدفين من مواصلة المجاميع المسلحة قصف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، ان “هدف الاستمرار في قصف أربيل، هو ضرب استقرار إقليم كوردستان من جهة والهروب من الأزمات التي تعصف ببعض الأطراف من الجهة الاخرى”.

وأضاف أن “تلك الجماعات المسلحة، تجد في الاستقرار والحياة الطبيعية عدوها الأول وتحتاج الى ازمات تعتاش عليها، ولهذا هي تقصف بين حين واخر اربيل، لكن هذه العمليات لم ولن تؤثر على أمن واستقرار وتقدم الإقليم”.

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تعرض مطار أربيل الدولي لقصف بطائرة مسيرة مفخخة.

واعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت في وقت سابق من اليوم الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي مساء أمس يدفع بالعراق “نحو المجهول”.