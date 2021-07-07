محلل سياسي يدعو لتدويل استهداف اقليم كوردستان

اكد المحلل السياسي علي البيدر ان الهجمات التي يتعرض لها اقليم كوردستان واستهداف مطار اربيل الدولي تأتي في اطار محاولات اقليمية.

وقال البيدر في حديث لـ PUKmedia، يوم الاربعاء، ان هذه الهجمات في اطار محاولة اقليمية لاحداث حالة من التوازن في القوى الكبرى، مشيرا الى ان عاصمة الاقليم خطها البياني في الامن والخدمات في صعود مستمر في حين نجد الخط في عواصم اقليمية وكبرى يتراجع، لذلك اصبح الاقليم محط انظار لاستقطاب النخب ورؤس الاموال وهذا يقلق الاطراف الفاعلة في المنطقة.

وشدد البيدر على ان المجتمع الدولي موقفه واضح وسيقى بجانب الاقليم وما يريده سيحصل، لافتا الى ان مثل هذه الهجمات ستتكرر ما لم يكن هناك موقف دولي حازم حيالها، داعيا قيادة الاقليم الى تدويل القضية.

وعن موقف الحكومة الاتحادية شدد البيدر على ان بغداد تريد حماية اربيل لكنها غير قادرة وهناك ارادة اقوى من بغداد تتحكم بالشأن العراقي.