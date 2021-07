التحالف الدولي: سنواصل دعم إقليم كوردستان والبيشمركة

أكد التحالف الدولي لمناهضة داعش ، اليوم الأربعاء ، انه سيواصل دعم إقليم كوردستان والبيشمركة ، وذلك بعد ساعات من هجوم بمسيرات مفخخة استهدف مطار أربيل الدولي .

المتحدث باسم التحالف ، الكولونيل واين ماروتو، كتب في تغريدة على حسابه بتويتر : ” سنواصل دعم شركائنا في إقليم كوردستان العراق وقوات البيشمركة”.

مضيفاً “سنواصل العمل معًا لردع الهجمات ضد إقليم كوردستان وشعبه”.

.@CJTFOIR continues to support our partners in the Kurdistan Region of Iraq & the Peshmerga Forces. We will continue to work together to deter the attacks against the KRI and its people. OMGs & Daesh will not prevail.

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) July 7, 2021