مثال الالوسي: برداً وسلاماً على أربيل

نشر السياسي البارز ومؤسس حزب الأمة العراقي، مثال الألوسي، اليوم الاربعاء، تغريدة على “تويتر” بعد القصف الارهابي الذي استهدف مطار أربيل عاصمة إقليم كوردستان ليلة أمس .

وقال الآلوسي في تغريدته: “برداً وسلاماً كوردستان وعلى أربيل الشموخ والنجاح والازدهار، والخزي والعار على الجرذ الولائي والصواريخ والدرون الإرهابية الجبانة”.

برداً وسلامًا كوردستان

وعلى #اربيل

الشموخ والنجاح والازدهار

والخزي والعار على #الجرذ_الولائي

والصواريخ والدرون#الارهابية_الجبانة — Al-Alusi Mithal (@mithal_al) July 7, 2021

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم أسفر عن اشتعال حريق في الأحراش القريبة.

وأفاد الجهاز، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11:30 مساء اليوم، عبر طائرات مسيرة مفخخة.

وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن أية أضرار، عدا عن اندلاع حريق في الأحراش المحيطة، وأن فرق الدفاع المدني شرعت بإخماد النيران.

هذا وقد تمت إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مطار أربيل، كما تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحراش حول المطار.

وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي يتعرض له مطار أربيل الدولي، وقد خلف إحداها إصابات في صفوف المدنيين عندما سقطت بعض شظايا الصواريخ على أحياء سكنية.

وتستهدف الهجمات على مطار أربيل قسم دعم لوجستي لقوات التحالف، قريب من المطار، يقدم الدعم لعمليات التحالف ضد الإرهاب .