أربيل تطالب بغداد والتحالف الدولي بفتح تحقيق “جدي” بشأن الهجمات التي تتعرض لها

أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم إرهابي، تعليقاً على الهجوم الذي شنّ على المطار ليلة أمس، بطائرة مسيرة، مطالباً الحكومة العراقية والتحالف الدولي بفتح تحقيق “جدي” بشأن الهجمات التي يتعرض له مطار أربيل الدولي.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده عقب شنّ الهجوم على المطار، إن “المطار تعرض لهجوم إرهابي ولم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، وأن القوات الأمنية وأجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان شرعت بإجراء التحقيقات حول الهجوم”.

وأشار خوشناو إلى أن “أربيل آمنة ولن تهتز بهذه الأعمال الجبانة، ولم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية”، موضحاً أن “الهدف من الهجوم هو استهداف مدينة أربيل التي تعدّ مركزاً لاتخاذ القرارات السياسية، وهي مستهدفة من قبل الإرهابيين بشكل دائم”.

محافظ أربيل أكد أن “مدينة أربيل آمنة، وتواصل الحياة فيها بشكل اعتيادي”.

وأدان خوشناو الهجوم بشدة، وطالب قوات التحالف الدولي والحكومة العراقية بفتح تحقيق “جدّي” بشأن الهجمات التي تتعرض لها أربيل ومطارها الدولي.

وتعرّض مطار أربيل الدولي، ليلة الثلاثاء (6 تموز 2021)، إلى هجوم بطائرة مسيّرة محمّلة بالمواد المتفجرة.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان صادر عنه بشأن عملية استهداف المطار، أن “الهجوم لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو ماديّة، وتسبّب بإشعال النار في حشائش وأدغال المطار”.

وأشار جهاز مكافحة الإرهاب إلى أنه تم استهداف مطار أربيل بطائرة مسيّرة محمّلة بمواد متفجّرة.

وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت قد أكّدت أنها على علم بالهجوم على مطار أربيل الدولي، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتحقيق بشأن الهجوم.

وقال البنتاغون لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في واشنطن “نحن على علم بشأن تعرض مطار أربيل للهجوم”، مضيفاً: “لا أنباء عن إصابات أو أضرار جراء الهجوم على مطار أربيل الدولي”.

كما أكدت وزارة الدفاع الأميركية لرووداو أنها ستقوم بإجراء تحقیق حول الهجوم.