الرئيس بارزاني والسفير الهندي لدى بغداد يبحثان آخر التطورات السياسية في المنطقة

تباحث الرئيس مسعود بارزاني والسفير الهندي لدى بغداد سينغ ياداف، الانتخابات العراقية المبكرة وآخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال استقبال الرئيس بارزاني لياداف والوفد المرافقي في أربيل.

وعبر السفير الهندي عن تقديره للدور النضالي الذي أداه الرئيس بارزاني خلال حياته في السعي لنيل الحقوق المشروعة لشعب كوردستان وفي سبيل العراق عموما، كما وجه شكره للرئيس بارزاني وقوات البيشمركة على محاربة تنظيم داعش وهزيمته.

واكد الجانبان ان مواجهة الإرهاب تستلزم تعاونا وتنسيقا دوليا، وخلال اللقاء تباحث الرئيس بارزاني والدبلوماسي الهندي علاقات اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كما بحث الطرفان الانتخابات العراقية المبكرة والتحديات التي تواج العملية السياسية العراقية، فيما شدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الهندية.