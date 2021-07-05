“ساماريتان بيرس” لمسرور بارزاني: كوردستان واحة للتعايش السلمي في المنطقة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 5 تموز (يوليو) 2021، وفداً من منظمة السامري الإغاثية الخيرية الأمريكية (ساماريتان بيرس).

وفي مستهل اللقاء، قدم الوفد نبذة عن أنشطة المنظمة ومشاريعها الخيرية، ولا سيما الأعمال الإغاثية والطارئة في إقليم كوردستان وسهل نينوى على مدى السنوات الماضية، كذلك أكد الوفد بأن المنظمة الإغاثية ستواصل تنفيذ مشاريعها الخيرية في إقليم كوردستان الذي أصبح، وبكل اعتزاز، واحة للتعايش السلمي في المنطقة وملاذاً آمناً للنازحين واللاجئين.

هذا ووجّه رئيس الحكومة خالص شكره للمنظمة على ما قدمته من دعم وأعمال إغاثية وخيرية في إقليم كوردستان في فترات مختلفة، وتمنى لها النجاح والسداد.