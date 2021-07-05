الأطراف السياسية متفقة على الانتهاء من كتابة وتمرير الدستور خلال الدورة الحالية لبرلمان كوردستان

قالت سكرتيرة برلمان كوردستان منى قهوجي ، ان ملاحظات وآراء ومقترحات جميع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان على مشروع دستور الإقليم ، وصلت الى هيئة رئاسة البرلمان ، وان هناك مشتركات كثيرة فيما بينها.

وكان 15 مايو/أيار الماضي ، الموعد النهائي الذي حُدّد لتسلّم ملاحظات وآراء هذه الأطراف حول دستور إقليم كوردستان.

وكانت هيئة رئاسة برلمان كوردستان ومنذ بدء الدورة الجديدة للبرلمان اجتمعت بممثلي الأطراف السياسية وطالبتها بالعمل على تمرير مشروع دستور إقليم كوردستان قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان ، كما كان هناك اجتماع مماثل لرئاسة إقليم كوردستان مع هذه الأطراف .

قهوجي قالت لـ(باسنيوز) ان “للأطراف السياسية الكوردستانية آراء وملاحظات بعضها متباينة وأخرى مشتركة ، لكن هذه الأطراف كلها متفقة على ضرورة كتابة وتمرير الدستور خلال الدورة الحالية للبرلمان”.

وأشارت قهوجي ، الى ان ” هيئة رئاسة برلمان كوردستان ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بكتابة الدستور”.

وكانت سكرتيرة برلمان كوردستان منى قهوجي ، كشفت في الرابع من مايو/أيار الماضي ان هيئة رئاسة البرلمان ، طالبت الأطراف السياسية بارسال ملاحظاتها ومقترحاتها الى رئاسة البرلمان بصدد مشروع دستور إقليم كوردستان ، حتى الـ 15 من الشهر .

قهوجي ، كانت قد قالت لـ(باسنيوز) ان “هذا الموعد تم تحديده خلال اجتماع لهيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية في الـ 4 من ابريل / نيسان الماضي حيث تم الطلب رسمياً من الأطراف السياسية ارسال ملاحظاتها ومقترحاتها بصدد مشروع دستور إقليم كوردستان”.

وكان مدیر إعلام برلمان كوردستان ، أفاد في الـ 5 من ابريل/نيسان الماضي ، عن بدء الاستعدادات لاستكمال كتابة‌ دستور اقلیم كوردستان.

مشدداً في تصريح لـ(باسنيوز) ، على انه خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للبرلمان ستكون الأولوية لكتابة الدستور ، مضيفاً ان اللجنة السابقة الخاصة التي كُلفت من قبل برلمان كوردستان بصياغة مسودة دستور إقليم كوردستان ( كانت مكوّنة من 21 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة) أنجزت الكثير من مواده وكتبت نحو 70 منها ، لكن الظروف السياسية والمشاكل بين الأطراف السياسية حالت دون اكمال اللجنة لعملها.