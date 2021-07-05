مليار و600 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في قضاء جومان ونواحيه

قال قائمقام قضاء جومان (160 كم شمال شرق مدينة أربيل) اليوم الاثنين ، انهم سيشرعون بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مركز القضاء ونواحيه وسيتم تغطية التكاليف من ميزانية استثمار العاصمة أربيل.

سوارة اكرم ، قال لـ(باسنيوز) ، انه تم تخصيص مليار و600 مليون دينار من الميزانية الاستثمارية للعاصمة أربيل لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مركز القضاء ونواحيه الأربعة (حاج عمران، قسرى ،گەلالة ، وسميلان).

موضحاً ، ان المشاريع التي ستنفذ تشمل صيانة وتعبيد الطرق ومد شبكات للمجاري وعدد من المشاريع البلدية الأخرى.

هذا وكان قائمقام قضاء جومان أشار في وقت سابق من الشهر الماضي ، الى ان حزب العمال الكوردستاني PKK يسيطر على 15 قرية ضمن حدود القضاء ، لافتاً الى ان هذا الامر يُصعب علينا توفير وايصال الخدمات اليها.

سوارة اكرم ، كان قد صرح لـ(باسنيوز) ان تواجد مسلحي PKK في هذه القرى يخلق العراقيل امام مؤسسات حكومة إقليم كوردستان والإدارة المحلية لايصال الخدمات اليها ، لافتاً الى ان مسلحي الحزب الكوردي التركي غالباً مايخلقون المشاكل والعراقيل للادارة المحلية في المنطقة.

قائمقام قضاء جومان ، قال ايضاً انه بالإضافة الى عرقلة إيصال الخدمات فإن تواجد مسلحي PKK يُعرّض المنطقة للقصف الجوي التركي مايؤدي الى استشهاد المواطنين المدنيين والحاق الاضرار بممتلكاتهم من منازل ومزارع ومواشي .