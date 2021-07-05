مديرية ماء كوردستان تعلن توقف عشرات الآبار وتحذر من “استغلال سياسي” للأزمة

أعلن مدير الماء والمجاري في اقليم كوردستان اري احمد، يوم الاثنين، عن توقف عشرات الآبار في مدينة أربيل وانخفاض مناسيب آبار أخرى.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي، إنه “تم تشكيل لجنة لمعالجة مشكلة المياه، التي استغلها البعض لأغراض سياسية مثل مشكلة البنزين”.

وطالب أحمد المواطنين بـ”الترشيد في المياه”، موضحا أنه “لا يمكن معالجة هذه المشكلة بدون تعاون المواطنين”.

وشدد على “تنفيذ خطط في توفير المياه لمدة 24 ساعة”، مشيرا الى “توقف 35 بئراً في مركز مدينة اربيل وجفافها”.

وتوقع احمد “جفاف عشر آبار أخرى”، وقال إن “ما بين 75 إلى 80 بئراً انخفضت مناسيبها وسيرتفع العدد الى 110 بنهاية الصيف”.

واستدرك احمد بالقول، “ليس هناك حي كامل بدون مياه ولكن فقط هناك زقاق واحد او زقاقين لديهم مشكلة بالمياه”، مشيرا الى أن “هناك خططا لحفر 190 بئرا في اربيل وبالاخص في الاحياء الجديدة في المدينة”.

وصرّح محافظ أربيل أوميد خوشناو امس الأحد بأن الحكومة المحلية اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير ضمن خطة وضعتها لمواجهة الجفاف، وتدني مناسيب المياه.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين، إن “أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية، وبنسبة 65% تعتمد على المياه الجوفية”.

كما أشار المحافظ إلى أن “حكومته ستشرع بحملة لقطع التجاوزات على خطوط المياه وبالأخص من الذين قاموا بإنشاء حدائق أمام منازلهم، مستدركا القول “نحن لن نزيل هذه الحدائق ولكن سنقطع التجاوزات على المياه التي يقومون بسقي هذه الحدائق بها”.

وتابع خوشناو بالقول “سنضع شروطا لمحال غسل السيارات بوضع اجهزة اعادة تصفية المياه وسيكون ضمن الشروط الرئيسية لمنح الاجازة”.

وأعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل اوميد خوشناو يوم السبت عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهد اقليم كوردستان والعراق عامة.

وكانت مديرية الماء والمجاري في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قد اعلنت أمس تراجع منسوب المياه الجوفية بسبب قلة الأمطار ، وانخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان تراجع المنسوب يعود إلى الجفاف الذي اجتاح المنطقة هذا العام.

وخاطب البيان سكان المحافظة بالقول “يُرجى ترشيد الاستهلاك في استخدام المياه ووضع الطوفات في خزانات المياه للتقليل من أي هدر قد يحصل”.