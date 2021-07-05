قاسماً بـ”رب الراقصات”.. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

علق البرلماني العراقي فائق الشيخ علي، يوم الاثنين، على حديث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجدداً بـ”قرب موته”، وهو أمر أثار جدلاً بين أنصار الأخر.

وقال الشيخ علي في تغريدة له، “لن يموت السيد مقتدى الصدر، ولن يستشهد.. لا وحق رب الراقصات، على عناد أبو علي الشيباني وماغي فرح”- وهما منجمان معروفان-.

وأضاف، “هذه هي المرة الرابعة التي يعلن فيها عن قرب استشهاده وجماهيره تلطم بلا جنازة!، سيبقى السيد مقتدى الصدر وستفوز قائمته وسيشكل الحكومة برئاسة السيد جعفر الصدر حتى لو كهرباء ماكو”.

وجعفر الصدر نجل المرجع الديني الشيعي البارز محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة، وحالياً يشغل منصب سفير العراق في لندن، وتم طرح اسمه مرشحاً لتشكيل الحكومة خلال دورات ماضية.