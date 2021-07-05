بالفيديو.. الصدر “يبشر” أنصاره: سأموت أو استشهد قريباً

“بشّر” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره بأن يوم استشهاده أو موته بات قريباً.

جاء ذلك في خطاب موجه إلى أنصاره، وفق مقطع مصور نشره حساب “وزير القائد” المقرب من زعيم التيار الصدري على موقع فيسبوك.

وخاطب الصدر أنصاره بالقول، إن “هناك شيئاً واحداً ينشط التيار الصدري؛ وهو موتي أو قتلي”.

وأضاف، أن دماءه ستكون كفيلة بإعادة إحياء “ما اندثر”.

وبشر الصدر أنصاره بالقول، “أبشركم بقرب استشهادي أو موتي”، دون أن يوضح فيما إذا كان يواجه تهديدات من أطراف محددة.