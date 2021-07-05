المفوضية العليا تصدر ضوابط وآليات جديدة بشأن العملية الانتخابية المقبلة في العراق

أعلنت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن العملية الانتخابية المقبلة في العراق تخص آلية استخدام البطاقات الالكترونية، والحملات الانتخابية للمرشحين مع تشكيل فرق لرصد المخالفات الخاصة بها، وكيفية التعامل في حال الطعن بالعملية الانتخابية وغيرها من النقاط.

وفي بيان حدد فيه الغلاي آلية استخدام البطاقة الالكترونية قصيرة الأمد بما يضمن دقة التصويت بأنه يتم من خلال إبراز المستمسكات الرسمية فضلاً عن عملية إجراء المصادقة لأصحابها باستخدام بصمات الأصابع العشرة علماً أن البطاقات قصيرة الأمد سيتم سحبها بعد انتهاء عملية التصويت.

وفيما يخص قرعة المرشحين في الأيام القليلة المقبلة أشارت إلى أن مفوضية الانتخابات شكلت لجنة مركزية تتولى متابعة استعدادات المكاتب الانتخابية في المحافظات كافة لإجراء القرعة فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في المكاتب الانتخابية لتهيئة المستلزمات المطلوبة.

أما للحملات الانتخابية للمرشحين فقد وضعت المفوضية بحسب الغلاي في وقت سابق شروط وضوابط مع تشكيل فرق لرصد المخالفات الخاصة بهذه الحملات وأماكن ممارسة الدعاية بالتنسيق مع امانة بغداد ودوائر البلدية فضلاً عن التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بشأن وستستقبل المفوضية الشكاوى بشأن المخالفات في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات وعند ثبوت المخالفة فالمفوضية ستفرض العقوبة اللازمة بحقهم.

وبشأن شكاوى الاقتراع والطعون الخاصة بالعملية الانتخابية أوضحت أن مجلس المفوضين أصدر قراراً ينص على أن يلتزم مقدم الطعن في أي مركز أو محطة اقتراع يؤدي إلى إعادة الفرز والعد يدوياً وفق أحكام البند 38 أولاً من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 سنة 2020 بتقديم تأمينات مقدارها مليون دينار ويقيد المبلغ إرادة نهائية لخزينة الدولة في حال مطابقة نتائج العد والفرز اليدويين بفعل الطعن مع نتائج العد والفرز الالكترونيين.

وفيما يتعلق بطلبات موظفي الاقتراع بينت أنه تستمر مفوضية الانتخابات باستلام طلبات موظفي الاقتراع لليوم واحد من خلال الرابط الموجود في الموقع الالكتروني الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، كما قرر مجلس المفوضين تحديد مبلغ مكافاة مالية لموظفي مؤسسات الدولة 150 ألف دينار مع توجيه كتاب شكر من رئاسة مجلس الوزراء أما الطلبة وخريجو الجامعات والمعاهد فستصرف لهم مكافأة قدرها 250 ألف دينار.

ونوهت الغلاي إلى أنه “مع اكتمال سجل الناخبين للتصويت يمكن للناخب معرفة اسم مركز التسجيل والاقتراع وحالة التسجيل البايومتري الخاصة به من خلال رابط سجل الناخبين المتوفر في متجري “غوغل بلاي و أب ستور” عن طريق البحث باستخدام رقم الناخب الخاص به أو عن طريق المعلومات الشخصية في حال لم يتسلم بطاقته الانتخابية الخاصة به.

المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لفتت إلى أنه فيما يخص الأحزاب والتنظيمات السياسية المجازة أو قيد التأسيس الراغبة في تغيير اسم الحزب مع الاحتفاظ برقم إجازة التأسيس وتاريخها وضعت مفوضية الانتخابات ضوابط وتعليمات تنظم ذلك من خلال تقديم طلب عن طريق دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حصراً موقعاً من رئيس الحزب أو من يحق له ذلك مع استيفاء مبلغ قدره 12 مليون و 500 ألف دينار غير قابلة للرد.

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل، انتخابات مبكرة، تم تأجيلها سابقاً من موعدها الأول الذي كان في السادس من حزيران.

وأكدت الرئاسات الثلاث في العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول المقبل، موضحةً أنها تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي موافقته على استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعوداً لإنجاز انتخابات مجلس النواب.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الموافقة على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المقبل، ومنح سلفة استثنائية لشركة ألمانية لطباعة أوراق الاقتراع.

ومن المقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.