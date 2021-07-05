النزاهة: استقدام رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق، واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ، مبينةً أن الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة تحويل مبلغ (19) مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للصلاحيات.

وأشار بيان للنزاهة / دائرة التحقيقات في الهيئة/، الى “إصدار محكمة تحقيق الكرخ أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ، في قضيَّة تحويل مبلغ (19.000.000.000) مليار دينار خلافاً للصلاحيات الممنوحة”.

وتابعت، أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى موافقة رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات في حينها، على مقترح وكيل وزير والمدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ سابقاً، على مقترح تحويل مبلغ (19.000.000.000) مليار دينار إلى العوائل النازحة عن طريق إحدى الشركات الأهليَّة دون صدور قرار من اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين”.

وأوضح، أن “قرار الاستقدام الصادر عن المحكمة، في القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.