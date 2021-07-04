تسجيل 746 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاحد ، عن تسجيل 746 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الوزارة المرقم 494: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:
1 ـ الفحوصات: (8554 فحوصات جديدة)
• (3015) اربيل
• (2473) السليمانية
• (2314) دهوك
• (43) حلبجة
• (598) كرميان
• (111) رابرين
2. الاصابات: (746 اصابة جديدة)
• (313) اربيل
• (272) السليمانية
• (102) دهوك
• (10) حلبجة
• (44) كرميان
• (5) رابرين
3. الشفاء: (481 حالة شفاء جديدة)
• (105) اربيل
• (222) السليمانية
• (147) دهوك
• (1) حلبجة
• (6) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (4 حالات وفاة)
• (3) اربيل
• (2) السليمانية
• (1) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.