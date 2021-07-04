تسجيل 746 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاحد ، عن تسجيل 746 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 494: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (8554 فحوصات جديدة)

• (3015) اربيل

• (2473) السليمانية

• (2314) دهوك

• (43) حلبجة

• (598) كرميان

• (111) رابرين

2. الاصابات: (746 اصابة جديدة)

• (313) اربيل

• (272) السليمانية

• (102) دهوك

• (10) حلبجة

• (44) كرميان

• (5) رابرين

3. الشفاء: (481 حالة شفاء جديدة)

• (105) اربيل

• (222) السليمانية

• (147) دهوك

• (1) حلبجة

• (6) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (4 حالات وفاة)

• (3) اربيل

• (2) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.