احتراق 11 ألف دونم وخسائر بـ 6 مليارات دينار جراء قتال تركيا وPKK داخل إقليم كوردستان

أسفرت المعارك الدائرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني PKK في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان عن احتراق آلاف الدونمات من الأراضي، وخسائر بمليارات الدينارات.

مدير ناحية كاني ماسي سربست صبري، قال بالصدد: «في غضون أقل من شهرين احترق 11 ألف من الدونمات من أراضي وحقول وبساتين إقليم كوردستان بسبب المعارك المندلعة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني».

وأشار إلى أن الحرائق طالت أراضي قرى «كيسته، إيكمالي، هيسي، ميركا، جيا، خرابي، آسهي، دركلا سيدا، ريباركي، قومري، أدني، ديشيش، سرور، جلكا نسارا، جلكا موسلمانان، هروري».

وكشف صبري، أن هذه الحرائق ألحقت أضراراً مادية تُقدر بـ 6 مليارات دينار، بفلاحي وسكان المنطقة.

وتسبب القتال الدائر بين حزب العمال والجيش التركي، في المناطق الحدودية بمحافظة دهوك، بإخلاء ما لا يقل عن 200 قرية وخسائر مالية تقدر بنحو بستة مليارات دينار.

ووضعت المعارك الطاحنة المزيد من القرى في دائرة الخطر مع إلحاق أضرار يومية بممتلكات السكان المحليين وبمزارعهم وحقولهم الزراعية وماشيتهم.

ويقول سكان ومسؤولون إن المعارك الأخيرة أدت إلى إخلاء 17 قرية جديدة في بلدة دركار التابعة لمدينة زاخو، منها 11 قرى تقطنها أغلبية مسيحية.

ويقول السكان إنهم سئموا من حرب ليسوا طرفاً فيها لكنهم وقعوا ضحية تمركز حزب العمال الكوردستاني في قراهم، وهو ما كررته حكومة الإقليم مراراً.

ولا يزال حزب العمال يستولي على مئات القرى الحدودية الأخرى وحوّل كثيراً منها إلى معاقل ومنطلقات لشن هجماته المسلحة على الدولة التركية.