بغداد.. استئصال خصيتي رجل أصم أثناء إجراء عملية جراحية له

في حادثة غريبة، تم استئصال خصيتي رجل خمسيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال إجراء عملية جراحية له بأحد مستشفيات بغداد.

غزوان عبدالرزاق، ذو الـ58 سنة، وهو أصم بلا خصيتين، وأخبر أخوه (عماد) مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، هلكوت عزيز، بأن غزوان خضع قبل أكثر من شهر لجراحة ترقيع فتق في مستشفى الزهور، لكنهم حين عادوا إلى دارهم وجدوا أن خصيتي غزوان قد اختفتا، ويقول إنهم سرقوا خصيتيه وأخذوهما ليبيعوهما.

هذه العائلة الفقيرة تسكن بيتاً من غرفتين بحي الشهداء في بغداد وتتطلع إلى الحكومة لتأخذ بحقها في هذه المسألة.

وقال عماد عبدالرزاق وهو أخو غزوان لرووداو: “دخل لإجراء العملية في الساعة التاسعة والنصف وخرج من العملية في الساعة الثانية بعد الظهيرة وغادر المستشفى في نفس اليوم، 20 أيار 2021، وبعد نحو 10 أيام اكتشفنا اختفاء خصيتيه، فاتصلنا بالمستشفى وسألنا هل العملية كانت لمعالجة الفتق أم لاستئصال الخصية؟!، فقالوا إنهم استئصلوا الخصيتين بسبب سوء وضعهما، وهذا ليس صحيحاً، فأنا كنت أرعاه وأعلم أن هذا ليس صحيحاً”.

توجه مراسل رووداو إلى مستشفى الزهور في منطقة الحارثية ببغداد حيث أجريت العملية لغزوان؛ لم ينكروا أن خصيتي غزوان قد استؤصلتا لكنهم يقولون إن أسباباً دفعتهم لاستئصالهما.

ويشير مصطفى سلمان من كادر مستشفى الزهور لرووداو إلى أنه “قبل العملية تم إبلاغ ذوي المريض باحتمال رفع الخصية، وقد وقَّع الطبيب على ذلك لأن المريض فاقد الأهلية ولا يستطيع التعبير عن الموافقة، والطبيب عاين جراحياً وضع الخصية في تجويف البطن وارتأى رفعها لمصلحة المريض وكانت الموافقة سريعة بسبب العملية”.

ورغم تسجيل عائلة غزوان شكوى في كل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لكن بعد مرور أكثر من شهر، لم يتلقوا أي رد.

في كل يوم تقع حوادث غريبة تلفت انتباه الجميع؛ لكن سرقة الخصى تفوق كل التصورات.

تتابع وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية الحالة، ومن المؤمل أن تبين نتائج تحقيقاتهما لماذا استؤصلت الخصيتان وماذا كان مصيرهما.