يوليو 04, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني وعلاوي يبحثان التحديات أمام العملية السياسية في العراق

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني وعلاوي يبحثان التحديات أمام العملية السياسية في العراق

تباحث الرئيس مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، التحديات التي تواجهها العملية السياسية في العراق.

وجاء ذلك امس السبت، خلال استقبال الرئيس بارزاني لعلاوي والوفد المرافق في اربيل.

وتباحث الجانبان آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة والعملية السياسية والانتخابات العراقية المبكرة.

وسلط الجانبان الضوء خلال اللقاء، على التحديات والعراقيل امام الانتخابات والعملية السياسية العراقية والتعايش بين المكونات العراقية.

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