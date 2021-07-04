الكابينة الجديدة في إقليم كوردستان ترخص لـ 131 مشروع برأس مال يزيد عن 8 مليار دولار

خلال أقل من عامين من عمر الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، أصدرت هيئة الاستثمار 131 رخصة برأس مال يزيد عن 8 مليارات دولار، بعضها دخل مرحلة الإنتاج.

ووفق بيانات هيئة الاستثمار، فقد تم ترخيص 131 مشروع في محافظات الإقليم الأربع، منذ تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في 27 تموز 2019، وحتى 22 حزيران 2021.

تشمل المشاريع المرخصة قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وغيرها.

البيانات التي اطلعت عليها (باسنيوز)، تظهر أن هيئة الاستثمار رخصت لـ 131 مشروع برأس مال 8 مليار و346 مليون و92 ألف و256 دولار، تقام على مساحة 8 آلاف و401 دونم من الأرض.

من هذه المشاريع، 54 مشروع برأس مال 6 مليار و534 مليون و992 ألف دولار بنسبة 78.30 % من مجموع المشاريع الاستثمارية، في العاصمة أربيل، وفي السليمانية 31 مشروع برأس مال 845 مليون و150 ألف و256 دولار بنسبة 10.13% من المشاريع، وفي دهوك 37 مشروع برأس مال 555 مليون و405 ألف دولار وبنسبة 6.65% من المشاريع، وفي حلبجة تم ترخيص مشروع برأس مال 6 مليون و846 ألف دولار، إلى جانب 5 مشاريع برأس مال 282 مليون و384 ألف دولار في إدارة گرميان، وبرأس مال 121 و315 ألف في إدارة راپرين.

ومن ضمن تراخيص هيئة الاستثمار، هناك رخص ممنوحة لمستثمرين أجانب يعملون بالتعاون مع المستثمرين المحليين، برأس مال قدره 17 مليون و566 ألف دولار، في العاصمة أربيل.

هذه التراخيص، تشمل 41 مشروعاً في قطاع الصناعة، برأسمال مليار و487 مليون و568 ألف دولار، و25 مشروعاً تجارياً برأس مال 352 مليون و549 ألف دولار، و21 مشروعاً سياحياً برأس مال 5 مليار و88 مليون و185 ألف دولار، كأكبر نسبة من حيث رأس المال.

هيئة الاستثمار رخصت أيضاً لـ 21 مشروع تعليمي برأس مال 189 مليون و741 ألف دولار، و9 مشاريع سكنية برأس مال 804 مليون و739 ألف دولار، و9 مشاريع صحية برأس مال 73 مليون و230 ألف دولار، و6 مشاريع زراعية برأس مال 229 مليون و890 ألف دولار، و4 مشاريع رياضية برأس مال 53 مليون و114 ألف دولار، ومشروعين خدميين برأس مال 57 مليون و842 ألف دولار، ومشروع فني برأس مال 9 مليون و234 ألف دولار

رئيس هيئة الاستثمار د. محمد شكري قال في هذا السياق لـ (باسنيوز): «كل المشاريع التي تم الترخيص لها نسب تنفيذها جيدة، وبعضها تم الانتهاء منها وبدأت بالإنتاج، خاصة في مجال الصناعة والزراعة».

وأوضح أن «تنفيذ هذه المشاريع سيوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف شخص».