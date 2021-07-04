بعد معاتبه للناتو .. إقالة ضابط عراقي رفيع من منصبه

كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش، حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على نقل رئيس جامعة الدفاع الفريق سعد العلاق، بعد أسبوع من تداول فيديو يظهر فيه الأخير يعاتب بعثة للناتو بشأن استمرار نشاط داعش الإعلامي.

وبحسب الوثيقة، ينقل الفريق الركن سعد مزهر محسن (العلاق) من منصبه كرئيس لجامعة الدفاع للعلوم العسكرية العليا إلى مقر رئاسة أركان الجيش.

وجاء في الوثيقة أيضا، أن اللواء الركن غالب كريم عبود سيحل محل العلاق رئيسا لجامعة الدفاع.

وكان الفريق العلاق قد ظهر قبل مدة في تسجيل فيديو وهو ينتقد إجراءات قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية بالاستيلاء على مواقع لقنوات تلفزيونية عراقية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن وزير الدفاع وراء قرار الإبعاد بعد أن قام بإبعاده من رئاسة استخبارات الدفاع فور توليه مسؤوليته في الوزارة.

وأشارت المصادر، إلى أن وزير الدفاع كان يتربّص بالعلاّق الذي رفع تقريراً إلى القائد العام عن تولي شقيق وزير الدفاع مسؤولية بيت مال داعش خلال تولي الأخير مسؤولية قيادة عمليات صلاح الدين.

وأكدت المصادر أن وزير الدفاع جمعة عناد كان يبيّت استهداف العلاّق، لافتة الى أن قرار إبعاد الأخير عن استخبارات الدفاع كان أول القرارات التي اتخذها عناد بعد تسنمه منصبه.

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