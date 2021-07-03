انقطاع الكهرباء الوطنية عن قرى حدودية شمال أربيل بسبب قتال تركيا وPKK

انقطاع الكهرباء الوطنية عن قرى حدودية شمال أربيل بسبب قتال تركيا و PKK

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم يوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى في ناحية ورتي (150 كم شمال شرق العاصمة أربيل) جراء القصف المكثف الذي تشنّه الطائرات الحربية التركية على تلك المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن الكهرباء انقطعت عن قرى زارگـلي وبوکریسکان وليوژە التابعة لناحية ورتي بسبب القصف المكثف الذي شنّته الطائرات الحربية التركية.

وأوضح البيان، أن الطائرات الحربية التركية قصفت في الساعة 11:30 (بالتوقيت المحلي) ليلة أمس سفوح جبل قنديل، مما ألحق أضراراً جسيمةً في شبكة الكهرباء الوطنية في المنطقة.

واستهدف القصف، وفق مصادر محلية، مواقع يتمركز فيها مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية في دهوك، اليوم السبت، عن إخلاء 17 قرية إضافية من سكانها بسبب احتدام المعارك بين PKK والجيش التركي.

وتسبب القتال الدائر بين PKK والجيش التركي، في المناطق الحدودية بمحافظة دهوك، بإخلاء ما لا يقل عن 200 قرية وخسائر مالية تقدر بنحو بمليارات الدنانير.

وأسفر القتال الدائر بين تركيا ومسلحي PKK عن وضع المئات من القرى الحدودية داخل أراضي إقليم كوردستان في دائرة الخطر، مع إلحاق أضرار يومية بالممتلكات العامة وكذلك ممتلكات السكان المحليين وبمزارعهم وحقولهم الزراعية وماشيتهم.

وسبق أن اتهمت حكومة إقليم كوردستان الحزب التركي الكوردي بالتمترس في القرى وتحويل سكانها إلى دروع بشرية خلال المعارك مع تركيا.

ولم يستجب PKK للدعوات الحكومية المتكررة من قبل أربيل وبغداد لإخلاء القرى ومغادرة أراضي إقليم كوردستان.