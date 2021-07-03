الخارجية الأمريكية: العمال الكوردستاني يجنّد الأطفال ويزجهم في “معارك قنديل”

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن حزب العمال الكوردستاني لا يزال يجنّد الأطفال ويسلّحهم ثم يزجهم في مناطق النزاع المسلح ولا سيما في جبال قنديل.

ولحزب العمال الكوردستاني قواعد عسكرية في قنديل يتخذ منها منطلقاً لشن هجمات على القوات التركية فضلاً عن استيلائه على مئات القرى الحدودية.

وقالت الخارجية الأمريكية في أحدث تقرير لها عن تجنيد الأطفال في العالم، إن حزب العمال الكوردستاني سلّح مئات الأطفال في سنجار وزجهم كعناصر مقاتلة في وحدات مقاومة سنجار، وهي جماعة تابعة لحزب العمال، ثم إرسالهم إلى جبال قنديل لقتال الجيش التركي.

وجاء في جزء آخر من تقرير الخارجية الأمريكية أن وحدات حماية الشعب- التابعة لحزب العمال أيضاً- تواصل تسليح الفتيان والفتيات.

وأضاف التقرير أن بعضاً من المجندين هناك دون سن الثانية عشرة.

وعلى الرغم من الدعوات الرسمية لحزب العمال بمغادرة أراضي إقليم كوردستان، لا يزال الحزب ينشر مسلحيه في المئات من القرى الحدودية.

وسبق أن اتهمت حكومة إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني بالاختباء بين السكان والقرى وجعلهم دروعاً بشرية خلال معاركه مع تركيا.