يوليو 03, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الموصل: تفجير ثاني برج لنقل الطاقة في أقل من 24 ساعة

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فى :أخبار عــامة
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الموصل: تفجير ثاني برج لنقل الطاقة في أقل من 24 ساعة

كشف مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، عن تفجير ثاني برج لنقل الطاقة الكهربائية في أقل من 24ساعة، شمال غرب الموصل.

وقال الرائد سعيد فتحي في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «مجاميع مسلحة إرهابية تمكنت من تفجير برج لنقل الطاقة (400 كيلو فولت) على خط شرق الموصل – سد الموصل قرب قرية الدرناج في بادوش شمال غرب الموصل».

وأضاف أن «التفجير حصل من خلال عبوات ناسفة زرعت بالقرب من أبراج نقل الطاقة».

وكانت مجاميع مسلحة تمكنت في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة من تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في قرية بطيشة غرب القيارة جنوب الموصل».

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