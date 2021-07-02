قريباً .. محكمة خاصة بجرائم الفساد في إقليم كوردستان

كشف رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيتم تشكيل محكمة خاصة بجرائم الفساد في الإقليم.

وقال د. أحمد أنور لـ (باسنيوز): «منذ 3 سنوات نطالب بتشكيل محكمة خاصة بجرائم الفساد، وقد اتخذ مجلس القضاء قراراً بالصدد، وخلال الشهرين القادمين سيتم تشكيل المحكمة، وإننا على الخط مع مجلس القضاء لأنها تملك صلاحية تشكيل هذه المحكمة بالتشاور معنا».

وأضاف «من المقرر خلال شهر القادم، وبعد تحديد المكان اللازم وتأمين المستلزمات، أن تتشكل المحكمة وتبدأ أعمالها».

وأشار أحمد أنور إلى أن «هذه المحكمة سيكون لها دور كبير في مكافحة الفساد، وستسهم بالإسراع في حسم ملفات الفساد، لأن إحدى المشاكل التي تواجهنا هو الزحام الكبير في المحاكم التي تنظر في قضايا الفساد، ما يسفر عن تأخرها».

وكشف أنه سنوياً هناك حوالي 100 قضية فساد تذهب إلى المحاكم في إقليم كوردستان، ووجود محكمة خاصة بالفساد سيسهم في الإسراع بحسم هذه القضايا.