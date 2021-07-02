المحكمة الاتحادية توجه مفوضية الانتخابات بردع المال السياسي

وجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مفوضية الانتخابات بمنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات المقبلة وعدم اغفال محاولات جهات سياسية استغلال موارد الدولة ووزاراتها لأغراض انتخابية .

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانا بعد حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية شددت فيه على ان مبدأ التداول السلمي للسلطة يتم من خلال مشاركة الجميع بالانتخابات وان ذلك يعد واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور .

كما شددت المحكمة الاتحادية في قرارها على أن من واجب مفوضية الانتخابات والسلطات الاتحادية المعنية تأمين الانتخابات وضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة للتأثير على نتائجها.