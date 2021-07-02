انقطاع شبه تام للكهرباء في العراق

انقطعت الطاقة الكهربائية في معظم انحاء المحافظات العراقية منذ يوم امس من دون معرفة الاسباب.

ولم تبين الجهات الحكومية المسؤولة الاسباب وراء انقطاع الكهرباء، بينما ذكرت مصادر ان الاسباب متعددة بينها استهداف ابراج الطاقة بشكل متزامن وقلة توريد الغاز الايراني بسبب الديون المتراكمة، فيما اشارت مصادر اخرى في جنوبي البلاد الى حدوث عارض فني طارئ على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية ومن ضمنها محطة الناصرية الحرارية ومحطة الناصرية المركبة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة العمليات التخريبية التي تستهدف أبراج الطاقة في عدد من المحافظات، ما تسبب بتراجع ساعات التغذية بالكهرباء في ظل الارتفاع الحاد بمعدل درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.

ويعاني العراق من موجة حر شديدة اذ تجاوزت درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية في معظم مناطقه.