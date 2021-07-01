وزير صحة الإقليم: مؤشرات الوضع الوبائي في كوردستان سائرة نحو العودة للون البرتقالي

أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وعدم التراخي في تطبيقها.

وقال البرزنجي في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش استضافته في برلمان كوردستان في اربيل، إنه وبشكل عام ووفق الإحصاءات، والتقارير الصحية لهذا الأسبوع فإنه يوجد زيادة في معدل الإصابات بكورونا، مردفا بالقول إن مؤشرات الوضع الوبائي في الإقليم سائرة نحو التحول من اللون الأصفر والعودة إلى اللون البرتقالي مرة أُخرى، وهذا يأتي بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا في العراق عامة.

وأكد أن فيروس كورونا مازال متفشيا، وينبغي للمواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية لأننا لم نصل مرحلة الإستغناء عن الكمامة، مضيفا “للأسف نشهد تراخيا من الناس في تطبيق الإجراءات وبدأ يسود معتقداً خاطئا بينهم بأن الفيروس قد انتهى”.