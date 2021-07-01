مصرع عنصر بالبيشمركة واثنين من حزب العمال بتفحم عجلة تقلهم قرب السليمانية

لقي عنصر في قوات البيشمركة لواء 70 التابع للإتحاد الوطني الكوردستاني مصرعه، بالإضافة إلى عنصرين من حزب العمال بحادث غامض قرب محافظة السليمانية.

وقال العميد كاوه خوشناو مسؤول الدفاع المدني في إدارة رابرين لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء، عندما احترقت سيارة مدنية بيضاء اللون بعد انقلابها على الطرق في منطقة سنكَسر.

وأضاف أن الحادث تسبب باحتراق من فيها حتى الموت، وهم عنصر بيشمركة من قوات 70 وهو سائق العجلة، بالإضافة إلى عنصرين من حزب العمال الكوردستاني.

وأكد عدم وجود تفاصيل أخرى عن الحادث إلى الآن.