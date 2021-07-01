يوليو 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مستشار الكاظمي: الشروع باعمار كافة المشاريع السياحية المدمرة في الموصل .. قريبا

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فى :أخبار عــامة
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مستشار الكاظمي: الشروع باعمار كافة المشاريع السياحية المدمرة في الموصل .. قريبا

اعلن صباح عبد اللطيف مستشار رئيس الوزراء الاتحادي لشؤون الخدمات ، عن الشروع قريبا باعمار كافة المشاريع السياحية المدمرة والمشاريع الخدمية في الموصل (مركز نينوى) من خلال لجنة اعمار الموصل المشكلة بامر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .
عبد اللطيف قال في مؤتمر صحفي في مقر اللجنة العليا لإعمار الموصل ، ” ان لجنة الاعمار بصدد الشروع باعمار فندق الموصل الذي يقع بالجانب الايمن على مساحة 20 دونما “، مضيفاً ” ستكون هناك مشاريع استثمارية سياحية جديدة في الساحل الايسر ، فضلا عن مشاريع سياحية اخرى في سد الموصل “.

مستشار الكاظمي ، أوضح بالقول ان ” اللجنة حددت اكثر من 100 مشروع خدمي سيكون العمل بها من خلال اللجنة العليا للاعمار التي تم تشكيلها في محافظة نينوى منذ اكثر من شهرين ونصف الشهر “.

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