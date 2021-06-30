درجات الحرارة تسجل معدلات قياسية في مدن اقليم كوردستان والعراق

سجلت مراكز المدن والمحافظات في اقليم كوردستان درجات حرارة قياسية اليوم الاربعاء الموافق الـ30 من شهر حزيران 2021، فيما سجل قضاء خانقين باقليم كوردستان اعلى درجة حرارة بلغت 49 مئوية، ومدينة السماموة جنوب العراق 50.5 درجة مئوية.

وقالت مديرية الانواء الجوية في بيان اليوم الاربعاء: ان مدينة خانقين سجلت اعلى درجة حرارة لليوم، وهي 49 درجة مئوية.

واضافت: ان مراكز محافظات اربيل، السليمانية وحلبجة سجلت درجة حرارة 45 مئوية، فيما سجل مركز محافظتي كركوك ودهوك: 48، و45 مئوية على التوالي.

واشار المديرية الى درجات الحرارة في عدد من مدن وبلدات اقليم كوردستان كانت كالتالي: خبات/ 48 مئوية، شمامك/ 46 مئوية، سيدكان/ 45 مئوية، جمجمال وقلعة دزة ودربنديخان/ 45 مئوية، خورمنو وكلار 47 مئوية، زاخو وآكري 44 مئوية, وبيّنت مديرية الانواء الجوية في اقليم كوردستان ان درجات الحرارة في عدد من المدن العراقية سجلت معدلات قياسية وهي كالتالي: بغداد/ 46.4 مئوية، النجف، الناصرية والنجف/ 51 مئوية، الحلة البصرة، والسماوة 50 مئوية.