متحدث حكومة كوردستان يرد على “مزاعم ميليشياوية” جديدة: ذريعة لاستهداف أربيل

نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل الأربعاء أن تكون الطائرات الأمريكية التي استهدفت ميليشيات الحشد الشعبي قد انطلقت من مطار أربيل الدولي، واصفاً تلك الاتهامات بالادعاءات التي ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال جوتيار عادل في بيان “صرّح المدعو أحمد المكصوصي، وهو أحد مسؤولي ميليشيا كتائب سيد الشهداء، بأن الطائرات الأمريكية التي استهدفت الميليشيات انطلقت من مطار أربيل الدولي”.

وأضاف “وإذ نرفض هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، فإننا نعدّها ادعاءات عارية عن الصحة، بينما الحقيقة هي عكس ما افتراه، وإن الهجمات التي استهدفت أربيل نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون، وما زعم به هذا الشخص له دلالات سيئة جداً”.

وأشار عادل إلى أن “ادعاءات المكصوصي تثبت وبالدليل القاطع، بأن أي هجمات محتملة يمكن أن تطال أربيل، هي من أفعال الجهات التي ينتمي إليها المكصوصي ومن هم على شاكلته، وإن ما لفّقه ليس سوى ذريعة حاكوها سلفاً للاعتداء على أربيل”.