تراجع توليد الكهرباء في سد دربنديخان إلى 80% بسبب نقص المياه

تراجعت عملية توليد الطاقة الكهربائية في سد دربنديخان في محافظة السليمانية إلى مستويات ملحوظة جراء انخفاض مناسيب المياه بسبب قلة الأمطار وقطع إيران للمياه المتدفقة من أراضيها إلى العراق.

وصرّح مدير سد دربنديخان لوكالة شفق نيوز، قائلا “بسبب قلة الواردات من مصادر المياه وقلة الأمطار هذا العام انخفض منسوب المياه إلى 11 متراً، مقارنة بالعام الماضي , وهو ما أدى إلى إنخفاض تجهيز الكهرباء للشبكة الوطنية في إقليم كوردستان بمقدار يصل إلى 80 بالمئة”.

وتابع بالقول إن “نسبة تجهيز الكهرباء كانت في العام الماضي تصل إلى مقدار 100 ميغاواط، وحالياً وصل لمقدار 15 ميغاواط وهو ما اثر في تجهيز الكهرباء للشبكة الوطنية”.

وكان وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية مهدي الحمادي،قد أعلن نهاية شهر آيار الماضي، ان إيران قامت بقطع تدفق المياه باتجاه الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن هذه القطوعات تسببت بفقدان الواردات المائية لأثنين من السدود المهمة في العراق.

وقال الوزير بحينها في مؤتمر صحفي؛ إنه “لا توجد قطوعات للمياه من قبل تركيا حسب خزين الأمطار والمتوفر من مياه من الأمطار، لكن القطوعات من قبل إيران سببت انخفاض الواردات المائية في سد دوكان الى 70% وسد دربنديخان صفر%”.

وأضاف الحمادي؛ “سنعمل على التفاوض من الجانب الايراني ومناقشة مشكلة المياه في الاسبوع القادم وهو موضوع مهم ويجب أن يتم معالجتها بسرعة”.