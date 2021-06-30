بايدن: الضربات في سوريا والعراق لردع إيران ومستعدون للمزيد

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ، الثلاثاء ، أن الضربات التي أمر بتوجيهها في 27 من يونيو/حزيران ، كانت لحماية والدفاع عن سلامة أفراد القوات الأميركية، وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائها، إضافة إلى ردع إيران والميليشيات المدعومة منها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت بلاده”.

وفي رسالة وجهها جو بايدن إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قال إن “المنشآت المستهدفة في سوريا والعراق، كانت مستخدمة من الميليشيات المدعومة من إيران لشن سلسلة من الهجمات الجوية ضد أفراد القوات الأميركية ومنشآتها في العراق”.

وأشار إلى تصاعد هجمات هذه الميليشيات في الأشهر الأخيرة، إذ شملت هجمات على قاعدة بلد الجوية في 4 أبريل/نيسان و18 أبريل/نيسان و3 مايو/ايار 2021، ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي قرب مطار بغداد الدولي في 2 مايو/أيار 2021، وقاعدة الأسد الجوية في 4 و24 مايو،أيار 2021.

كما استهدفت هجمات الطائرات بدون طيار الأخيرة منشآت أميركية في أربيل في 14 أبريل/نيسان 2021، وقاعدة الأسد الجوية في 8 مايو/أيار 2021، وقاعدة بشور الجوية في 10 مايو/أيار 2021، ومنشآت الولايات المتحدة بالقرب من مطار بغداد الدولي في 9 يونيو/ حزيران 2021.

وأضاف بايدن في رسالته إلى أن ذلك أدى إلى “إصابة وتهديد أرواح أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف”.

كما أشار إلى أنه وجه بتنفيذ هذا العمل العسكري، بما يتوافق مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج، وتعزيزا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية، ووفقا لسلطته الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، وأيضا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس التنفيذي .

كذلك أكد على أن الولايات المتحدة، “اتخذت هذا الإجراء الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي، وحقها في الدفاع عن النفس كما جاء في المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد الرئيس الأميركي على أن بلاده “على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات”.

واختتم بايدن رسالته بالقول إنه “قدمها كجزء من جهود إدارته لإبقاء الكونغرس على اطلاع كامل ، بما يتفق مع قرار سلطات الحرب بموجب القانون العام 93-148″، مضيفا أنه تم توفير معلومات إضافية في ملحق سري.