يونيو 30, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

عالميًا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ 181 مليون حالة

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فى :أخبار عــامة
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عالميًا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ 181 مليون حالة

أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل 181 مليونا و813 ألفا و645 حالة حتى الآن.

وفيما يلي قائمة بعشر دول الأكثر تضررا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء:

1- الولايات المتحدة: نحو 605 آلاف حالة وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة.

2- البرازيل: 516 ألف حالة وفاة، و18.5 مليون إصابة.

3- الهند: 397637 حالة وفاة، و30.3 مليون إصابة.

4- المكسيك: 233 ألف حالة وفاة، و2.5 مليون إصابة.

5- بيرو: 192 ألف حالة وفاة، ومليونان و48 ألف إصابة.

6- روسيا: 134545 حالة وفاة، و5 ملايين و493557 إصابة.

7- بريطانيا: 128 ألف حالة وفاة، و5.4 مليون إصابة.

8- إيطاليا: 127500 حالة وفاة، و4 ملايين و260 ألف إصابة.

9- فرنسا: 111230 حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة.

10- كولومبيا: 106 آلاف حالة وفاة، و4.2 مليون إصابة.

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