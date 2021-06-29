برلمان كوردستان يقدم خارطة طريق الى الحكومة

قررت رئاسة برلمان كوردستان تقديم خارطة طريق الى حكومة اقليم كوردستان لتجاوز الازمة المالية وانهاء استقطاع رواتب الموظفين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia: ان برلمان كوردستان ناقش خلال جلسته التي عقدها يوم امس الاثنين، سد العجز في الرواتب واسباب عدم تنفيذ قانون الاصلاح وواردات المنافذ الحدودية والواردات النفطية. بحضور وزارء المالية والثروات الطبيعة ووزير الاقليم لشؤون الحوار مع الحكومة الاتحادية ووزير الاقليم لشؤون البرلمان ورئيس ديوان مجلس الوزراء وكسترير مجلس الوزراء.

وفي ختام الجلسة قرر برلمان كوردستان باصوات 69 برلمانيا الايعاز الى لجان المالية والقانونية والطاقة باعداد تقرير يتضمن مجمل مطالب وتوصيات برلمان كوردستان كخارطة طريق وتقديمها الى حكومة اقليم كوردستان للعمل عليها.