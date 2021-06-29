20 عملية مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي ضد داعش منذ مطلع الشهر

كشف اللواء عبد الخالق طلعت، ممثل وزارتي الداخلية والبيشمركة بحكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات العراقية المشتركة، عن تنفيذ 20 عملية مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة ضد داعش، منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال اللواء طلعت لـ (باسنيوز): «منذ اتفاق أربيل وبغداد على تشكيل غرف عمليات مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي، هناك تنسيق وتعاون جيد بين الطرفين، ما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة وهي توطيد الأمن والقضاء على تحركات مسلحي داعش».

وأضاف «الهدف الرئيس لغرف العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي هو القضاء على تحركات داعش وتدمير أوكار ومخابئ التنظيم، لذا فإن أي مكان تظهر فيه تحركات لداعش يكون هدفاً لعملياتنا المشتركة، وبالنسبة لنا فإن المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها) تحمل أهمية كبيرة».

وأشار اللواء عبد الخالق طلعت إلى أنه «منذ مطلع الشهر الجاري فقط تم تنفيذ 20 عملية مشتركة ضد مواقع وأوكار مسلحي داعش الإرهابي في مناطق مختلفة من العراق، وهذه العمليات جرت بالتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف».