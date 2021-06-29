مؤشرات جديدة على دخول سلالة “دلتا” الهندية من كورونا إلى العراق

كشف مصدر في وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات تدلّ على دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم “دلتا” إلى العراق.

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح صحفي، إنَّ “السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعدّ من أخطر السلالات، وقد أثبتت عوامل عدَّة وجودها، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد الراقدين بردهات العناية المركزة، حيث زادت من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد”.

واضاف ان “الاصابات كانت بحسب المسحات اقل من 10 بالمئة واصبحت حاليا بحسب الموقف الوبائي الاخير اكثر من 12 بالمئة، وهذه الزيادة السريعة بالاصابات تدل على دخول السلالة الهندية”.