يونيو 29, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

محافظة عراقية تندرج ضمن اعلى مستوى في درجات الحرارة عالميا

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فى :أخبار عــامة
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محافظة عراقية تندرج ضمن اعلى مستوى في درجات الحرارة عالميا

اعلنت دائرة الانواء الجوية في الناصرية، الثلاثاء، تسجيل المحافظة ضمن 10 مدن عالمية ومحلية باعلى مستوى درجة حرارة.

وقال مدير انواء ذي قار علي طارق في بيان اليوم، (29 حزيران 2021)، ان “الناصرية احتلت المرتبة السادسة عالميا حسب مؤشر محطة بلاسيرفيلي الأميركية العالمية بعد البصرة ومدن من الكويت”.

واضاف البيان، ان “تعمق منخفض الموسم الحراري اسهم بارتفاع درجات الحرارة التي وصلت اليوم الى 50.2 درجة مئوية”، مؤكدا “استمرار ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا حتى مطلع الاسبوع القادم مع نشاط لرياح السموم”.

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