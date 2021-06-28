يونيو 29, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

السليمانية.. مصادرة 4 أطنان أدوية منتهية الصلاحية

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فى :أخبار عــامة
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السليمانية.. مصادرة 4 أطنان أدوية منتهية الصلاحية

أعلنت السليمانية، في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مصادرة 4 أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية، خلال الأشهر الماضية.

وذكرت قائم مقامية مدينة السليمانية، في بيان، أن “من بين الأدوية المنتهية الصلاحية أدوية مهربة وفاسدة، وبالتعاون مع لجان الاسايش التابعة لقائم مقامية السليمانية خلال الستة اشهر الماضية من العام الحالي”.

ونقل البيان عن دكتور دربست نقشبندي عضو لجنة قائم مقامية السليمانية، قوله إن “الأدوية التي تمت مصادرتها كانت في صيدليات ومذاخر الأدوية والعيادات الخاصة، وأحيل أصحابها إلى القانون”.

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